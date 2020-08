Zes cafés stippelen fiets- en wandelroute uit voor dorpsgenoten Margo Koekoekx Robby Dierickx

27 augustus 2020

14u18 6 Kapelle-Op-Den-Bos Heb je het aankomende weekend nog geen plannen? Geen probleem: je kan per fiets of te voet een route afleggen die je langs mooie paadjes en zes tussenstops brengt, inclusief een drankje bij elke stop. “Een kroegentocht? Neen, een fijne familie-uitstap!”

Zes cafés in Kapelle-op-den-Bos slaan de handen in elkaar. Samen stippelden ze een wandel- en fietsroute van 12 km uit die langs elk van de cafés loopt. Het doel? Mensen weer uit hun kot halen en een terrasje laten doen. Aan het einde wacht er nog een verrassing op je.

Marvin Christiaens (52), uitbater van De Plekpot broedde al even op het plan. “Ik hoopte dat het virus alweer uit het zicht zou zijn, maar kijk. We houden het coronaproof en willen mensen weer meer naar buiten halen”, zegt een gemotiveerde Marvin. Hij vreest echter wel dat ze niet het meest ideale weekend kozen. Momenteel zijn de weergoden hen niet gunstig gezind, hopelijk veranderen zij hun plannen nog. Als dat niet het geval is: geen probleem. U heeft alvast zes schuilplaatsjes op de route.

Beloning

Wie zich inschrijft betaalt 12 euro en krijgt daar heel wat voor in de plaats. Een drankje in elke deelnemend café en een verzekering voor wie wandelt of fietst. “Inschrijven mag ter plekke, dat kan bij de cafés zelf. Op die manier vermijden we ook dat er te veel mensen op één plaats zijn om te starten. Zowel bij De Rembrandt, ‘t Schippershof, De Plekpot, Bocht Tien, ‘t Kaffeeke en Sporthuis kan je starten op zaterdag 29 en zondag 30 augustus tussen 13 en 15 uur”, zegt Marvin.

De beloning? Naast de terrasjes onderweg, krijg je aan het einde nog een verrassing. Daarvoor springen lokale handelaars mee op de kar.

Begin van wat moois

Het initiatief staat nog in haar kinderschoenen. Ideeënman Marvin hoopt dat het slechts het begin is van wat nog komen zal. “Al sinds nieuwjaar denk ik over mogelijkheden om cafés dichter bij elkaar te brengen. De meesten onder ons zijn al 5, 10, zelfs 15 en bijna 20 jaar bezig. Met uitzondering van ‘t Schippershof dat net nieuwe uitbaters heeft. Toch jammer dat we al zo lang naast elkaar leven? Dus liet ik eens een ballonnetje op en ik was heel blij dat de meesten positief reageerden. Wie weet wat komt er in de toekomst nog uit de bus? We zijn in elk geval benieuwd of we de inwoners van ons leuk dorp dit weekend buiten krijgen.”