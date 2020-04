WZC Akapella zwaar getroffen: rusthuis telt al 4 coronadoden en personeel krijgt hulp van Rode Kruis Robby Dierickx

06 april 2020

13u49 4 Kapelle-Op-Den-Bos In woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos zijn de voorbije dagen vier bewoners overleden aan het coronavirus. Momenteel vertonen nog zeven andere bewoners zware symptomen. Twintig personeelsleden zitten thuis, waardoor verplegers van het Rode Kruis er mee voor zorgen dat de basiszorgen in het woonzorgcentrum gegarandeerd kan blijven.

Op zaterdag 28 maart overleed de 89-jarige Barbara ‘Maria’ Van Roy in woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos. Zij was de eerste coronadode in het rusthuis, maar in de dagen die volgden, vielen nog drie slachtoffers te betreuren. “Momenteel zijn ook nog zeven andere bewoners zwaar ziek”, zegt Anthony Cafmeyer van Vivalto Home, de groep waartoe Akapella behoort. “Een resem anderen heeft lichte symptomen. Uiteraard gelden er strenge veiligheidsmaatregelen, zowel voor het personeel als voor de bewoners. Alle bewoners zitten momenteel op hun kamer omdat er op de verschillende verdiepingen besmettingen vastgesteld werden. Zij die geen symptomen vertonen, kunnen af en toe een wandeling maken, al gebeurt dat ook onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Familieleden van bewoners met wie het wellicht niet meer goed komt, kunnen hen wel nog een bezoekje brengen om afscheid te nemen. Ook dat gebeurt uiteraard met de nodige bescherming.”

Rode Kruis

Ondertussen zitten ook al twintig personeelsleden van het woonzorgcentrum thuis met symptomen van het coronavirus. “Om de basiszorg te garanderen, hebben we alle zeilen bijgezet”, aldus nog Anthony Cafmeyer. “Voorts worden leden van het Rode Kruis ingeschakeld om het tekort aan personeel in het rusthuis op te vangen.”