WZC Akapella wacht nog steeds op testkits en telt ondertussen al elf coronadoden Robby Dierickx

10 april 2020

09u32 16 Kapelle-Op-Den-Bos In woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos is vrijdagochtend een elfde bewoner overleden aan het coronavirus. Ondertussen wacht het rusthuis nog steeds op de beloofde testkits van de overheid. Die hadden dinsdag al geleverd moeten worden, maar dat gebeurde niet. “Volgens de laatste berichtgeving zouden we ze vandaag eindelijk ontvangen”, klinkt het.

Tien coronadoden in het woonzorgcentrum en eentje in de assistentiewoningen. Dat is de zware balans van de coronacrisis in WZC Akapella in Kapelle-op-den-Bos, waar ze over tachtig rusthuisbedden en dertig assistentiewoningen beschikken. Ondertussen hebben ook nog 39 anderen symptomen. Dinsdag liet het woonzorgcentrum evenwel weten dat het spoedig testkits van de overheid zou krijgen, maar vrijdagochtend waren die nog steeds niet geleverd. “Organisatorisch gezien is dat bijzonder vervelend”, zegt Anthony Cafmeyer van Vivalto Home, het netwerk achter WZC Akapella.

Volgens Cafmeyer zouden de testkits later vandaag geleverd worden. “We hopen dat dit niet in de late namiddag is, want dan moeten we extra personeel inzetten om komend weekend alle bewoners en personeelsleden te testen”, luidt het. “Gelukkig krijgen we wel hulp van vrijwilligers en van het Rode Kruis.”

Slechts 121 testkits

Opvallend: Akapella krijgt slechts 121 testkits, te weinig om alle bewoners en werknemers te testen. “Bij de berekening werd duidelijk alleen met de rusthuisbedden rekening gehouden”, aldus nog Cafmeyer. “De bewoners van de assistentiewoningen, die onder dezelfde quarantainemaatregelen vallen, werden dus vergeten. Heel jammer.”

Indien de testkits vandaag effectief geleverd worden, zullen de resultaten vermoedelijk na het weekend bekend zijn.