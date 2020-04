WZC Akapella kan toch alle bewoners en personeelsleden testen: “Resultaten verwacht tegen dinsdag of woensdag” JCV

13 april 2020

17u25 0 Kapelle-Op-Den-Bos In woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos zijn maandag alle bewoners en het personeel getest op het coronavirus. De resultaten daarvan moeten ten laatste woensdag bekend zijn. Hoewel er oorspronkelijk te weinig testkits voorzien waren, kon het centrum een alternatief vinden zodat iedereen nu toch getest werd.

Het woonzorgcentrum wordt zwaar getroffen door het coronavirus. In het centrum overleden ondertussen al 13 mensen. De instelling kreeg vrijdag 121 testkits om te bekijken wie besmet is met het virus. Probleem daar was dat dat aantal niet voldoende was om zowel de bewoners als het personeel te testen. Het centrum beschikt over tachtig rusthuisbedden en dertig assistentiewoningen en de bewoners van die woningen waren niet meegerekend in het aantal geleverde tests.

Toch is Akapella erin geslaagd om iedere bewoner en personeelslid te testen. “Onze coördinerende arts heeft via een alternatief netwerk extra tests bemachtigd”, zegt Anthony Cafmeyer van Vivalto Home, het netwerk achter WZC Akapella. “Zo zijn we erin geslaagd om in totaal 173 tests af te nemen bij de bewoners van zowel het rusthuis als de assistentiewoningen en bij het personeel.”

Strengste maatregelen

Na de levering afgelopen vrijdag konden op Paasmaandag de tests worden afgenomen. “Die zijn ondertussen uitgevoerd”, zegt Cafmeyer. “De resultaten daarvan verwachten we dinsdag of ten laatste woensdag. Ondertussen blijven in het centrum de allerstrengste maatregelen van kracht. We hebben het centrum opgedeeld in verschillende zones en het personeel moet regelmatig van kledij wisselen. Bovendien moeten alle bewoners verplicht op de kamer blijven.”

Voor het uitvoeren van de tests riep het woonzorgcentrum externe hulp in. “We hebben daarvoor assistentie gekregen van een arts uit het AZ Sint-Maarten”, zegt Cafmeyer. “Samen met onze eigen coördinerende arts zijn zo alle tests afgenomen. Wanneer de resultaten bekend zijn, zal daar zeker en vast nog over gecommuniceerd worden.”

Extra tests

De gemeente Kapelle-Op-den-Bos liet eerder al weten dat er momenteel vrijwilligers van het Rode Kruis bijspringen in Akapella om het zieke personeel te vervangen. De gemeente staat ook klaar om het centrum te ondersteunen als dat nodig is. “Dat kan met materiaal of logistieke steun”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Ik heb zelf als huisarts ook een aantal tests aan het rusthuis bezorgd omdat ze daar naar op zoek waren.”

In het andere woonzorgcentrum in de gemeente, WZC Paaleyck, waren op maandagochtend nog geen besmettingen vastgesteld. De gemeente liet ten slotte nog weten dat er via het Kapels bedrijf Hydroko aan beide instellingen samen 2.300 mondmaskers geleverd zijn.