Wiske dreigt 85ste verjaardag in mineur te moeten vieren door coronavirus, tot buren voor verrassing zorgen Robby Dierickx

20 april 2020

12u26 0 Kapelle-Op-Den-Bos Ze had gehoopt om haar 85ste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind te kunnen vieren, maar door het coronavirus viel het verjaardagsfeestje van Wiske Van Laethem uit Kapelle-op-den-Bos volledig in het water. En dus trokken de buren alle registers open om haar alsnog een leuke dag te bezorgen. Zo werd het hele huis versierd en zongen ze massaal verjaardagsliedjes.



Het zou een 85ste verjaardag worden om snel te vergeten, dacht Wiske Van Laethem uit de Kerselaarlaan in Kapelle-op-den-Bos toen ze zondagochtend uit haar bed stapte. Geen familiefeest met haar drie kinderen, drie kleinkinderen en eerste achterkleinkind door de strenge coronamaatregelen. Een verjaardag in mineur met andere woorden. Maar dat was echter zonder de buren gerekend, want zondagavond werd een heus quarantainefeestje op straat georganiseerd. De bewoners van de Kerselaarlaan – die sinds het begin van de lockdown steevast elke dag om 20 uur op straat komen om te klappen en liedjes te zingen voor de zorgverleners – wilden de verjaardag van hun 85-jarige buurvrouw immers niet zomaar laten passeren. Ze hingen de gevel en de voortuin van Wiske vol met vlagjes en spandoeken, en overspoelden haar met cadeautjes. Haar eigen kinderen kwamen haar om 19 uur – uiteraard van op afstand – ook een gelukkige verjaardag wensen. Een 12-jarig buurmeisje zorgde dan weer voor een prachtige versie van ‘happy birthday’.

Risicogroep

“Een totale verrassing voor mijn mama”, zegt dochter Anne-Marie De Keersmaeker, die bij haar moeder inwoont. “Ze vond het zo jammer dat ze de rest van haar familie niet kon zien op haar verjaardag, maar dit maakte veel goed. Ze heeft er echt van genoten en was bijzonder emotioneel. Al wekenlang zit ze ‘in haar kot’ aangezien ze tot de risicogroep behoort. Twee jaar geleden kreeg ze namelijk een longembolie, waardoor ze nog extra gevoelig is voor het coronavirus. Zondag voelde ze voor het eerst sinds lang de buitenlucht nog eens en meteen werd ze verrast. Ze is de buren dan ook bijzonder dankbaar. Op die manier kreeg ze alsnog een mooie verjaardag.”