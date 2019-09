Wie zondag hop plukt bij Den Triest, kan in november proeven van bier met zelf geplukte hop RDK

13 september 2019

Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos organiseert nu zondag samen met microbrouwerij Den Triest en de provincie Vlaams-Brabant een hoppepluk in het kader van het project (H)op smaak. Iedereen is vanaf 10 uur welkom bij brouwerij Den Triest in de Trieststraat. Deelnemers kunnen er het proces van het bier brouwen ontdekken. Elk uur kan er gestart worden met de pluk en dit tot 18 uur. In november ontvangen deelnemers een speciaal gebrouwen bier met de zelf geplukte hop.

De Koninklijke Fanfare De Vrije Vlaamse Zonen Kapelle-op-den-Bos zorgen nu zondag om 11 uur voor de muzikale omkadering en om 16 uur doet Koninklijke Fanfare Iever & Eendracht vzw hetzelfde. Doorlopend is er heel wat randanimatie.