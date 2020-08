Wel of geen coronabesmetting in Kapelle-op-den-Bos? Cijfers spreken mekaar tegen Robby Dierickx

06 augustus 2020

08u06 9 Kapelle-Op-Den-Bos In Kapelle-op-den-Bos is nu toch een inwoner besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt althans uit cijfers van Sciensano. De gemeente kijkt echter naar cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “En daaruit blijkt dat er nog geen besmetting is", zegt waarnemend burgemeester Lena Ghysels. De gemeente werd tijdens de eerste golf wel zwaar getroffen.

Tijdens die eerste golf telde Kapelle-op-den-Bos maar liefst 139 coronabesmettingen. Daarmee stond de gemeente in de top 10 van zwaarst getroffen gemeenten per 100.000 inwoners. Nu ons land met een tweede golf te kampen krijgt, kleurde Kapelle-op-den-Bos lange tijd wit aangezien er geen enkel positief geval was. Donderdagochtend bleek uit de cijfers van Sciensano, dat naar de voorbije zeven dagen kijkt, dat er nu toch een inwoner positief testte op het coronavirus. Waarnemend burgemeester Lena Ghysels (N-VA) viel echter uit de lucht toen ze dat cijfer tijdens ons telefoontje vernam.

“Wij hanteren de gegevens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en tot gisteren was er nog geen enkele besmetting”, klinkt het. “Het is dus onduidelijk wat correct is, maar we volgen alles nauwgezet op. Het is vooral belangrijk dat de woonzorgcentra gespaard blijven. Tijdens de eerste golf werden die immers zwaar getroffen, met 23 doden. We hebben het nu lang zonder een nieuwe besmetting kunnen doen omdat de inwoners zich echt goed aan de regels houden. De eerste golf zindert dan ook na. Haast iedereen kent wel iemand die de voorbije weken aan het coronavirus gestorven is.”

Niet verscherpen

Voorlopig komen er geen extra maatregelen in Kapelle-op-den-Bos, ook niet nu er mogelijk wel een inwoner besmet is. “Maar als de situatie in negatieve zin verandert, zullen we zien wat we moeten doen. Strenger worden dan de federale maatregelen willen we niet, maar als het niet anders kan, dan zal het wel moeten”, besluit Ghysels.