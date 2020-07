Wegenis- en rioleringswerken in stationsomgeving starten dinsdag Robby Dierickx

30 juli 2020

09u15 0 Kapelle-Op-Den-Bos Op dinsdag 4 augustus start een aannemer met het wegens- en rioleringsproject in de stationsomgeving van Kapelle-op-den-Bos. Het project wordt onderverdeeld in drie delen: de Kuiermansstraat, de Spoorwegstraat tot aan de J. Hammeneckerstraat en de Spoorwegstraat tot aan de Oudstrijdersstraat.

De gemeente verwacht dat de werken aan de Kuiermansstraat de meeste hinder zullen veroorzaken, waardoor ze in de minder drukke maand augustus uitgevoerd worden. Bedoeling is om de straat tegen 1 september opnieuw open te kunnen stellen. Tot dan wordt het autoverkeer omgeleid via de Oudstrijdersstraat, terwijl het vrachtverkeer via de Hoogveldweg richting de A12 gestuurd wordt. De zachte weggebruikers kunnen via de spoorwegtunnel.

In fases 2 en 3 stuurt de gemeente het verkeer via de tunnels in de Kuiermansstraat en de Oudstrijdersstraat. Het perron blijft bereikbaar, maar alleen via de Verbindingsweg en de voetgangerstunnel. Daar zullen ook tijdelijke fietsrekken staan.

Na de werken zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn vanaf de fietsluifel in de Spoorwegstraat.