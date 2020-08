Week vertraging voor wegenwerken door diefstal en vandalisme Robby Dierickx

31 augustus 2020

09u24 0 Kapelle-Op-Den-Bos Slecht nieuws voor de scholieren die vanaf dinsdag opnieuw met de fiets naar scholen in en rond Kapelle-op-den-Bos trekken. Door vandalisme en diefstal liepen de werken ter hoogte van de Spoorwegstraat en de Kuiermansstraat vertraging op. Daardoor moeten de fietsers tussen het vrachtverkeer rijden.

Op 1 september hadden de wegenwerken in de Spoorwegstraat en de Kuiermansstraat in Kapelle-op-den-Bos afgerond moeten worden, maar dieven gooiden die planning helemaal overhoop. Zo werden rioolkolken en kabelmateriaal gestolen. Verkeerslichten werden dan weer beschadigd. Daardoor liep de uitvoering van de werken vertraging op. Zo zullen de werken pas op maandag 7 september afgerond worden. Komende vrijdag wordt de asfaltlaag aangebracht, zodat de straten pas na komend weekend open kunnen.

Een domper voor de jeugd die vanaf dinsdag met de fiets naar school trekt, want de omleiding loopt via de Oudstrijdersstraat. Daar rijdt echter ook heel wat zwaar vrachtverkeer – vooral met bestemming Eternit – door. Om de verkeerssituatie wat veiliger te maken, werd er een tijdelijk parkeerverbod in de Oudstrijdersstraat ingevoerd. Op die manier is de straat breder.

De scholen en Eternit werden op de hoogte gebracht van de situatie.