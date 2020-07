Watergewenning voor honden is geweldig succes Margo Koekoekx

06 juli 2020

15u46 0 Kapelle-Op-Den-Bos Sinds kort kunnen honden aan watergewenning doen bij dierenartsencentrum Anthemis. Dat is een groter succes dan gedacht. Honden leren er in één sessie vlot zwemmen zonder er hun rug mee te bezeren. Via de onderwatercamera gaan de begeleiders na of ze alle poten correct gebruiken. Wie ook wil, moet wel al wachten tot augustus.

Bij dierenartsencentrum Anthemis vliegen de afspraken voor de watergewenningsessies de deur uit. Die organiseren ze sinds kort omdat de vraag steeds groter werd. “Het bad staat er wel al een jaar. We gebruikten het vooral voor honden met bijvoorbeeld heupdysplasie om hun spieren op een goede manier te verstevigen. Pas sinds kort begonnen we met watergewenningsessies”, legt medewerkster Lotte Royaert (26) uit.

‘Kunnen honden dan niet zwemmen?’ horen we jullie denken. Sommige honden zijn niet zo gek op water maar nog opvallender: veel honden zwemmen niet zoals het hoort wanneer ze een vijver inspringen. Hierdoor krijgen ze rugproblemen. “Vaak zien we in het begin de typische baksteenslag en is heel onze ruimte meteen kletsnat. Na een sessie blijven de meeste honden mooi met hun pootjes onder water. Het doel is dat ze mooi zwemmen en alle poten gelijk gebruiken onder water.” Meestal volstaat één sessie daarvoor. “Al schrijven veel baasjes in voor een tweede sessie omdat ze zien dat hun viervoeter er van geniet.”

Nieuwe wetsuit

“We moesten al heel wat extra dagen inleggen en wie een plekje wil reserveren vindt pas vanaf augustus weer plek. Op een dag zijn er wel 12 sessies. Bij binnenkomst krijgen de honden eerst een zwemvest aan en mogen ze even in de jacuzzi. De dieren worden nog verwend ook! Daarna gaan ze in het zwembadje waar ze via een platform in het water zakken. Het is Elissia Criel (24) van Fysio-Fit die de hele dag met een wetsuit in het water zit. “Dat is zowel tegen het water als tegen het krabben en stampen”, lacht Lotte.

Anthemis heeft verschillende filialen. Voor het hondenzwembad moet je in Ramsdonk zijn.