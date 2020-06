Wat leeft er in uw buurt? Gemeente legt oor te luister bij inwoners Robby Dierickx

03 juni 2020

08u49 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos wil weten wat er leeft bij haar inwoners en start daarom een bevraging in de verschillende buurten. De bevraging komt er in het kader van de Europese dag van de buren en de daaropvolgende ‘week van de verbondenheid’. In eerste instantie is Oxdonk aan de beurt, de andere buurten volgen later.

Het project ‘Je buurt aan zet’ komt er in samenwerking met de vzw Zorg-Saam. Concreet wil het Kapelse schepencollege weten wat er leeft onder de inwoners. “De eerste buurt die bevraagd wordt, is Oxdonk”, vertelt schepen Ilse Rymenants (Groen). “De Oxdonkenaars krijgen eerstdaags de bevraging in de bus. We hopen dat ze ons een kijk willen geven in hoe ze hun eigen buurt ervaren door de bevraging in te vullen voor 15 juni. Hun ervaringen en suggesties zijn voor ons immers van groot belang. Alle gegevens zullen verwerkt worden en na de zomer zullen we de buurt infomeren over de resultaten. We kunnen dan samen initiatieven voor ‘Oxdonk aan zet’ uitwerken. Nadien komen de andere buurten aan bod.”