Wát een verjaardagscadeau: 14-jarige Alexander Belgisch kampioen dressuur Children Robby Dierickx

12 augustus 2019

14u44 0 Kapelle-Op-Den-Bos Alexander Goovaerts uit Kapelle-op-den-Bos heeft zichzelf zaterdag een wel heel speciaal verjaardagscadeau geschonken. In plaats van veertien kaarsjes uit te blazen, hing hij namelijk een gouden medaille rond zijn nek. Alexander kroonde zichzelf tot Belgisch kampioen dressuur Children. “Hiervoor heb ik al heel wat tijd en plezier met vrienden moeten opgeven”, klinkt het.

Terwijl de meeste van zijn leeftijdsgenoten een feestje bouwen op hun verjaardag, moest Alexander Goovaerts uit Kapelle-op-den-Bos zaterdag op ‘zijn’ dag vol aan de bak op het Belgisch kampioenschap dressuur in Meerdonk. Net op de dag waarop hij veertien kaarsjes mocht uitblazen, overtrof Alexander zichzelf en pakte hij de gouden medaille. “Of ik met hoge verwachtingen naar het BK afgezakt was? Ergens had ik wel verwacht dat ik goed zou presteren, ja”, klinkt het bij de jongeman. “Eind vorig jaar kochten we mijn paard Habiba van het Bloemenhof met slechts één doel aan: de Belgische titel in de categorie Children pakken. En daar ben ik nu in geslaagd (lacht).”

Per week probeer ik vijf keer te rijden. Uiteraard moest ik door de vele trainingsuren andere dingen opgeven. Eens naar de cinema gaan of uitgaan met vrienden is voor mij onmogelijk. Maar als je een Belgische titel pakt, dan vergeet je snel welke dingen je allemaal hebt moeten opgeven Alexander Goovaerts

Om die titel te bemachtigen, moest Alexander de voorbije maanden wel heel hard trainen. “Per week probeer ik vijf keer te rijden”, vertelt de ruiter. “Ik trainde onder meer met Arlette Holsters, die in de jaren 90 deelnam aan de Olympische Spelen. Maar ook aan trainer Ronny Livens heb ik veel te danken. Uiteraard moest ik door de vele trainingsuren andere dingen opgeven. Eens naar de cinema gaan of uitgaan met vrienden is voor mij onmogelijk. Maar als je een Belgische titel pakt, dan vergeet je snel welke dingen je allemaal hebt moeten opgeven.”

School

Tussen al het trainen door moet Alexander ook nog naar school. Hij is leerling van Virgo Sapiens in Londerzeel. “Aangezien het topsportstatuut niet meer bestaat, moet de school bereid zijn om verlofdagen te geven”, zegt mama Sofie Boterman. “Gelukkig is men bij Virgo Sapiens heel flexibel, waardoor de moeilijke combinatie school-topsport haalbaar is. Het was een spannend schooljaar, maar Alexander is toch geslaagd (fier).”

Dat de jongeman uit Kapelle-op-den-Bos topprestaties neerzet in de paardensport, heeft hij van geen vreemden. Zijn grootmoeder reed aan de top met haar vierspan Palomino-pony’s en was sterk in dressuur. Ze pakte verschillende Belgische en Europese titels. Haar man was dan weer actief in elegantiewedstrijden met zijn vierspanpaarden. Ook mama Sofie deed mee aan wedstrijden, maar pakte geen titels. “Nu ben ik zelf gestopt om mijn zoon alle kansen te geven”, vertelt Sofie Boterman nog. “Want uiteraard is paardensport een heel tijdrovende hobby. Bovendien is het niet de goedkoopste bezigheid. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar sponsors.”

Toekomst

En welke toekomst heeft Alexander in de paardensport? “Dat is moeilijk te voorspellen”, beseft mama Sofie. “In de sport telt niet alleen het paardrijden op zich, maar moet je ook commercieel zijn. Je moet heel wat andere talenten hebben dan paardrijden. Dit alles bepaalt of je beroepsruiter kan worden of niet. De toekomst zal wel uitwijzen of hij gemaakt is voor de absolute top of niet.”