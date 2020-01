Wagen belandt op dak in Veldstraat: moeder en dochter (3) lichtgewond SHVM

30 januari 2020

15u21 1 Kapelle-Op-Den-Bos Een moeder en haar dochtertje van 3 jaar oud zijn donderdagmiddag rond 12 uur overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze met hun wagen over de kop gingen in de Veldstraat in Kapelle-op-den-Bos. De twee verkeren niet in levensgevaar.

Volgens een getuige verloor de moeder om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en reed ze vervolgens tegen een geparkeerde wagen, waardoor haar voertuig over de kop ging. Zowel moeder als dochter waren zwaar aangedaan van de feiten. Het dochtertje werd in een nabijgelegen ziekenhuis onderzocht en is, net als de mama, lichtgewond bevonden.

De Veldstraat is sinds maandag een schoolstraat, maar alleen bij aanvang en op het einde van de schooldag. Op het moment van het ongeval was dat met andere woorden niet het geval.