Vrouw die boksbeugel thuis had liggen haalt opgelucht adem WHW

28 mei 2019

15u17 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een vrouw uit Kapelle-op-den-Bos heeft de opschorting verkregen voor verboden wapenbezit. Eerder had het parket nog een boete van 1.600 euro gevorderd.

Op 20 december 2017 werd in de woning van de vrouw een huiszoeking gehouden in het kader van een onderzoek naar bedreigingen. Dat onderzoek leverde geen rechtszaak op, maar bij de huiszoeking werd wel een boksbeugel - een verboden wapen - aangetroffen. “Dat was van mijn ex-vriend”, stamelde ze. Ze kreeg niettemin een minnelijke schikking van 150 euro voorgesteld, maar die betaalde ze niet. Daarom werd ze gedagvaard voor de correctionele rechtbank. “Mijn cliënt zat in collectieve schuldenregeling en kon dit echt niet betalen”, verklaarde haar advocate ter zitting. De verdediging vraagt dan ook om de opschorting. De rechter hield rekening met deze omstandigheden en besloot haar geen geldboete op te leggen.