Voormalig leraar Sint-Theresiacollege dwingt leerlingen tot seks: "Het is een roofdier, een uiterst manipulatieve en gevaarlijke man" Wouter Hertogs

04 september 2020

16u54 3 Kapelle-Op-Den-Bos Een 27-jarige man uit Kapelle-Op-Den-Bos riskeert 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een reeks zedenmisdrijven. Hij dwong 3 minderjarige vrouwelijke leerlingen tot seks. Als skimonitor verkrachtte hij daarenboven een vrouw in Frankrijk. “Ik heb er echt spijt van. Wat ik deed kon echt niet”, zo betuigde hij zijn spijt.

T.P. (27) is een gekend figuur in Kapelle-Op-Den-Bos. Als leraar was hij tot voor 2018 een van de populairste op het Sint-Theresiacollege. Daarnaast fleurde hij als populaire DJ menig feestje in en rond de gemeente op. Succes genoeg bij vrouwen van alle leeftijden, maar toch volstond dit niet.

