Voormalig asbestslachtoffer koopt 250 mondmaskers en schenkt er 200 aan huisarts Robby Dierickx

20 maart 2020

Kapelle-Op-Den-Bos Jan Geudens (49) uit Kapelle-op-den-Bos heeft op eigen houtje 250 mondmaskers besteld en 200 ervan vervolgens gedoneerd aan zijn huisarts. Als voormalig asbestslachtoffer – Jan overwon longvlieskanker - is hij zelf risicopatiënt en beseft hij de ernst van het coronavirus maar al te goed. "Onbegrijpelijk dat artsen in deze tijden met een tekort aan mondmaskers kampen."

Het tekort aan mondmaskers houdt ons land al enkele dagen in de ban. Inmiddels werden wel al twee grote ladingen geleverd, maar de vraag naar beschermend materiaal blijft groot. En dus besloot Jan Geudens op eigen initiatief 250 mondmaskers online te kopen. Donderdagavond voerde hij de bestelling uit, vandaag werden de maskers geleverd. “Vijftig exemplaren hou ik voor mezelf aangezien ik elf jaar geleden aan longvlieskanker geopereerd ben en dus tot de risicogroep behoor, maar de overige tweehonderd heb ik aan mijn huisarts geschonken. Het gaat wel om roze exemplaren (lacht).”

Nieuwe bestelling

Als risicopatiënt beseft de Kapellenaar maar al te goed hoe belangrijk het is dat we ons aan de maatregelen houden en voldoende beschermingsmateriaal dragen. “Zeker voor dokters is dat enorm belangrijk. Ik begrijp dan ook niet dat zij amper mondmaskers hebben. Daarom vond ik het noodzakelijk dat ik mijn steentje bijdroeg. Ondertussen heb ik nog eens honderd mondmaskers besteld. Maandag wordt die bestelling geleverd en maak ik er mogelijk een andere huisarts gelukkig mee.”