Voor elke overledene tijdens coronacrisis een boom? Burgemeester denkt aan herdenkingsbos Nabestaanden zouden boom tijdens intiem moment kunnen planten

21 april 2020

11u31 0 Kapelle-Op-Den-Bos Waar het moet komen is nog niet duidelijk, maar burgemeester van Kapelle-op-den-Bos Renaat Huysmans denkt eraan om een herdenkingsbos in zijn gemeente te planten. Daar zouden alle mensen die tijdens de coronacrisis stierven een eigen herdenkingsboom krijgen. “Familieleden kunnen die boom tijdens een intiem moment planten zodat ze toch waardig afscheid kunnen nemen”, klinkt het.

Met 104 besmettingen per 1.000 inwoners staat Kapelle-op-den-Bos op de negende plek in de rangschikking van alle Belgische steden en gemeenten. Daarnaast stierven ook al twintig bewoners van woonzorgcentrum Akapella aan het coronavirus en overleden ook nog eens twee bejaarden in rusthuis Paaleyck. Harde cijfers voor een gemeente met nog geen 10.000 inwoners. Door de coronacrisis is het momenteel bovendien moeilijk om afscheid te nemen van overledenen. Zo mogen uitvaartplechtigheden in ons land slechts door een kleine groep mensen bijgewoond worden. “Dat bemoeilijkt het rouwproces uiteraard”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Daarom kwam mijn vrouw op het idee om een herdenkingsbos in onze gemeente aan te leggen. Een idee waar ik me meteen in kon vinden.”

Intiem moment

Concreet zullen alle nabestaanden die tijdens deze coronacrisis iemand verloren hebben – niet alleen coronaslachtoffers – de kans krijgen om de overledene te herdenken met een boom. “De familieleden of vrienden zullen die boom tijdens een intiem moment kunnen planten. Op die manier kunnen ze naast de uitvaartplechtigheid ook op een andere manier afscheid nemen van hun geliefde.”

Renaat Huysmans benadrukt dat het idee nog door het schepencollege besproken moet worden, maar verwacht weinig problemen. Volgens de burgemeester had de gemeente de voorbije maanden namelijk al plannen om extra groen aan te brengen. “Want in plaats van Kapelle-op-den-Bos zouden we beter Kapelle-zonder-Bos heten”, laat Huysmans weten. “We hebben namelijk amper groen en daar willen we verandering in brengen. Er waren al ideeën om een geboorte- of speelbos aan te leggen, maar gezien de huidige omstandigheden lijkt het me het geschikte moment om voor een herdenkingsbos te kiezen. We ondertekenden ondertussen ook het Bomencharter, waarmee we ons engageren om meer groen aan te planten.”

Geboortebos

Waar dat bos zal komen, is momenteel nog onduidelijk. Maar de gemeente bewandelt volgens Huysmans verschillende pistes. “Mogelijk kunnen we het herdenkingsbos combineren met een geboortebos”, aldus nog Huysmans. “Daardoor zal het nieuwe bos niet alleen een plek om te rouwen zijn, maar ook eentje waar we nieuw leven kunnen vieren.”

Ondertussen lijkt de situatie in de woonzorgcentra in Kapelle-op-den-Bos te stabiliseren. “De meeste werknemers die besmet waren met het coronavirus keerden inmiddels terug”, zegt Anthony Cafmeyer van Vivalto Home, het netwerk achter woonzorgcentrum Akapella. “De bewoners die twee weken geleden positief testten, zijn ook aan de beterhand. Het lijkt er dus op dat we eindelijk over de piek heen zijn.” Ook in rusthuis Paaleyck is de situatie onder controle.