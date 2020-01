Veldstraat is al zeker dikke maand schoolstraat Robby Dierickx

27 januari 2020

09u40 0 Kapelle-Op-Den-Bos In de Veldstraat in Kapelle-op-den-Bos is maandag de testfase met een schoolstraat gestart. De komende vijf weken wil het schepencollege nagaan of die schoolstraat de verkeerssituatie voor de schoolpoort van het Sint-Theresiacollege veiliger maakt.

De schoolstraat in de Veldstraat komt er na overleg tussen de gemeente, de politie en de school. De maatregel kadert in de beslissing van het schepencollege om in overleg met een mobiliteitsbureau een aantal lokale, gevaarlijke kruispunten en verkeerssituaties te beoordelen en waar nodig aan te passen. Tot begin maart is alle gemotoriseerd verkeer verboden in de afgebakende zone bij de start en aan het einde van de schooldag. Bewoners van het afgebakende straatgedeelte kunnen telefonisch of per e-mail een bewonerskaart aanvragen bij de technische dienst waardoor ze tijdens de aangegeven uren de zone nog wel in en uit kunnen rijden. De schoolstraat bevindt zich tussen de Acacialaan en de Overzetstraat.

De Veldstraat wordt van maandag tot en met vrijdag van 8.10 tot 8.40 uur afgesloten, op woensdagmiddag van 12.05 tot 12.50 uur en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag van 15.45 tot 16.30 uur. De testfase loopt tot begin maart. Afhankelijk van de evaluatie kan die periode nog verlengd worden.