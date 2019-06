VBS De Pepel neemt voor het eerst deel aan Rode Neuzen Dag RDK

19 juni 2019

De vierde editie van Rode Neuzen Dag belooft groter dan ooit tevoren te worden. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius verruimt zich dit jaar, want in tegenstelling tot de voorbije jaren is de focus niet enkel op het mentale welzijn, maar ook op de fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren. In Kapelle-op-den-Bos neemt VBS De Pepel voor het eerst deel.

Het hoogtepunt van de Rode Neuzen Dag vindt dan wel pas op vrijdag 29 november plaats, nu al maken scholen zich op voor hun deelname. Zo ook in Vrije Basisschool De Pepel in Kapelle-op-den-Bos. “Welke acties we zullen ondernemen, is nog niet geweten”, zegt directeur Patrick De Bondt. “Dat zal de komende weken beslist worden. Maar het staat dus wel vast dat we ons willen engageren voor maatschappelijke doelen. Bovendien is de Rode Neuzen Dag ook wat gelinkt aan het onderwijs. Voor ons was het dan ook een logische keuze om mee op de kar te springen.”