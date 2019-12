Vanaf 1 januari enkel klacht indienen bij politie na afspraak SHVM

11 december 2019

15u55 0 Kapelle-Op-Den-Bos Vanaf 1 januari 2020 verlopen alle aangiftes aan de onthaalposten van de Lokale Politie K-L-M na afspraak. Dit zowel in het hoofdkantoor in Londerzeel als in de wijkposten van Meise en Kapelle-op-den-Bos.

De bedoeling is om de wachttijden aan het onthaal te verminderen, alsook de afhandeling van dossiers vlotter te laten verlopen. “Dit zou een win-win situatie moeten zijn, zowel voor de burger als voor onze politiezone”, zegt Eerste Hoofdcommissaris Alain Meerts. “Er zijn tal van voordelen voor de burger. De wachttijd zou tot een minimum herleid worden aan het onthaal, burgers kunnen met meer privacy hun verhaal doen en bij de registratie weet de burger welke documenten hij of zij moet meebrengen”, vervolgt Meerts. “Daarnaast heeft dit niet alleen voordeel voor de burger maar ook het personeelslid kan de nodige documenten op voorhand in orde brengen, waardoor de afhandeling van dossiers sneller kan verlopen.”

De invoering van het werken na afspraak aan het onthaal zorgt er ook voor dat de politiepost van Londerzeel met andere openingsuren zal werken. Op maandag, woensdag en vrijdag is het onthaal geopend van 12 uur tot 20 uur. Dinsdag en donderdag kunnen burgers er terecht van 8 uur tot 16 uur en op zaterdag van 8 uur tot 15 uur.

De openingsuren van de politieposten van Kapelle-op-den-Bos en Meise wijzigen niet, maar ook hier wordt vanaf 1 januari op afspraak gewerkt.

Afspraak

Er zijn twee mogelijkheden om een afspraak te maken. Enerzijds kan de burger, vanaf 1 januari 2020, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 hier een afspraak maken. Indien de burger twijfelt of hij wel een aangifte moet doen of is de burger niet in staat om een afspraak te maken op de website omdat hij bijvoorbeeld geen internet heeft, dan kan deze de dienst Onthaal contacteren via het algemeen nummer 0800 90 333. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur.