Uitgestelde asfalteringswerken nu wel van start RDK

05 augustus 2019

13u34 0

In de Hoogveldweg, een gedeelte van de Hogerheistraat en een deel van de Notenstraat in Kapelle-op-den-Bos is een aannemer gestart met frees- en asfalteringswerken. Die werken hadden eigenlijk al voor het bouwverlof uitgevoerd moeten worden, maar door de hitte in die periode werden de werkzaamheden uitgesteld. Vrijdag zou alles al klaar moeten zijn. Tot dan zijn er lokale omleidingen.