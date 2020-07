Tussen 6 en 16 jaar? Dan kan jouw tekening stationstunnel opfleuren Robby Dierickx

29 juli 2020

14u19 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos gaat op zoek naar jonge creatievelingen. Alle kinderen tussen 6 en 16 jaar oud kunnen een tekening insturen die mogelijk op de muren van de stationstunnel getekend wordt.

Het idee is ontstaan uit één van de beleidspunten van de kindergemeenteraad in Kapelle-op-den-Bos. Daar werd een suggestie ingediend voor een tekenwedstrijd om de stationstunnel in de Verbindingsweg op te fleuren. Concreet kunnen alle kinderen tussen 6 en 16 jaar oud nog tot 15 augustus een tekening sturen naar de jeugddienst voor de wedstrijd ‘Let’s Pimp It’. Tussen 16 en 25 augustus zal er uit de inzendingen een selectie van maximaal tien ontwerpen weerhouden worden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de originaliteit, maar ook met de geschiktheid van de tekening om verder uit te werken rond het thema ‘Reizen in de toekomst’.

De geselecteerde jonge kunstenaars zullen midden september uitgenodigd worden om samen met de kunstenaar het verdere ontwerp uit te werken.

Alle informatie over de wedstrijd is hier terug te vinden.