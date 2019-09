Stichting Willy Vanderstappen deelde cheques uit Margo Koekoekx

22 september 2019

20u35 0 Kapelle-Op-Den-Bos De Stichting Willy Vanderstappen organiseert jaarlijks een actieve herdenking voor alle asbestslachtoffers. Daarnaast willen ze ook voorkomen dat er nog nieuwe slachtoffers vallen. Willy Vanderstappen stierf in 2007 aan mesothelioom, een ziekte die door asbest wordt veroorzaakt.

Het was een perfecte dag om een fiets of wandeluitstapje in te plannen. De fietsers hadden de keuze uit tochten van 25km, 40km en 75km. De wandelaars kozen uit routes van 6km, 8km en 12km. “Bij de fietstochten is de route van 25km het populairst. De wandelaars kiezen veelal voor de tocht van 8km”, zegt Bert Vanderstappen (zoon van Willy - 39)

Stichting kiest goed doel

Elk jaar gaat de opbrengst van de jaarlijkse fiets- en wandeldag ‘Memorial Willy Vanderstappen’ naar een goed doel dat gerelateerd is aan asbest. Dit jaar kozen ze dan ook voor een nieuwe organisatie, ‘Da’s Best’ uit Malderen, die de bewustwording rond asbest wil vergroten. Er waren 480 deelnemers, wat maakte dat ze een cheque konden overhandigen van maar liefst 1000 euro.

De stichting ontving zelf een bedrag van 5000 euro van het oudercomité van Basisschool De Kei in Kapelle-op-den-bos. Ze kozen ervoor dat bedrag vandaag door te geven aan vzw Sint Jozefkring. Dit ter sponsoring van de renovatie van het gebouw waar nog asbest uit verwijdert dient te worden. Het dak werd eerder al gerenoveerd.