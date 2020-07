Stefan (52) en Ronan (67) zamelen met wandeling naar Scherpenheuvel 2.800 euro in voor woonzorgcentra Robby Dierickx

28 juli 2020

17u02 1 Kapelle-Op-Den-Bos 2.800 euro: zo veel hebben Stefan Robberechts (52) en Ronan Christiaens (67) uit Kapelle-op-den-Bos ingezameld met hun wandeling naar Scherpenheuvel-Zichem en terug. Daarmee steunen ze twee woonzorgcentra in hun gemeente, die tijdens de eerste coronagolf zwaar getroffen werden.

Normaal trekken de twee elk jaar in het pinksterweekend met het Broederschap te voet van Kapelle-op-den-Bos naar het bedevaartsoord, maar door het coronavirus viel de 234ste editie vorige maand in het water. Daarop besloten de twee om samen naar Scherpenheuvel te wandelen en er tegelijkertijd twee woonzorgcentra mee te steunen. Vooral WZC Akapella was in maart en april zwaar getroffen door het coronavirus, maar ook in Residentie Paaleyck sloeg het virus toe. De twee lieten zich voor hun tocht naar Scherpenheuvel en terug – goed voor in totaal iets meer dan honderd kilometer – sponsoren. In totaal zamelden ze 2.800 euro in, zodat elk woonzorgcentrum 1.400 euro ontvangt.

Dinsdag overhandigden Stefan en Ronan de cheque aan beide rusthuizen. “We zijn zeer tevreden met het resultaat, want dit hadden we nooit verwacht”, liet Ronan Christiaens weten. “We willen iedereen dan ook bedanken die een gift gedaan heeft. De woonzorgcentra hebben ons beloofd dat het geld aan de bewoners besteed zal worden.”