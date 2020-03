Stand-upcomedian maakt hilarisch filmpje rond hamsteren: “Maar zit nu zelf bijna zonder wc-papier” Robby Dierickx

17 maart 2020

08u58 2 Kapelle-Op-Den-Bos De beelden van hamsterpraktijken – en dan vooral die van mensen die met bomvolle karren met wc-papier aan de kassa’s van de warenhuizen staan - hebben stand-upcomedian Wim Dufraing uit Ramsdonk bij Kapelle-op-den-Bos aangezet om een hilarisch filmpje online te zetten. De video waarin hij de hamsterpraktijken hekelt, werd ondertussen al 20.000 keer bekeken.

“Werner? Buurman Werner? Het papier is op!” Met zijn broek tot op zijn enkels smeekt stand-upcomedian Wim Dufraing zijn buurman om een wc-rol, die hij ook toegegooid krijgt. De video van de stand-upcomedian, die nooit verlegen zit om een stunt, circuleert sinds afgelopen weekend op sociale media en werd al 20.000 keer bekeken. “In deze tijden mag al eens gelachen worden, hé”, aldus Wim Dufraing. “En het leeft echt in het dorp, want ik heb al vaak moeten horen hoe het met buurman Werner is (lacht). Zelf heb ik hem sinds de video online staat nog niet gezien, maar zijn dochter vond het alvast hilarisch. Vast staat dat Werner stilaan beroemd wordt.”

Zelf in toiletpapiernood

Hij mag dan wel met de hamsterpraktijken lachen, toch zit de stand-upcomedian inmiddels zelf in toiletpapiernood. “Het papier is echt bijna op en ik schuim al twee dagen vergeefs de winkels af”, laat Dufraing nog weten.

Op de koop toe heeft de video de Ramsdonkenaar op kosten gejaagd, want bij ‘the making of’ belandde zijn gsm – amper één dag oud – in het toilet. “Gelukkig was het geen duur exemplaar (lacht).”