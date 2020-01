Sportkampen in nieuw jasje: gemeente zorgt voor infrastructuur, vzw Spova doet de rest Robby Dierickx

09 januari 2020

12u01 0 Kapelle-Op-Den-Bos Voor het eerst gaat de gemeente Kapelle-op-den-Bos haar sportkampen in de zomervakantie niet meer zelf organiseren. Het gaat een samenwerking met de vzw Spova aan. Die vzw neemt ook al de sportweken in enkele andere gemeenten in onze regio voor haar rekening. Concreet zal de gemeente voortaan alleen instaan voor de infrastructuur, terwijl Spova de rest doet.

“Het sportaanbod van de vzw is veel groter, wat een meerwaarde voor onze kinderen zal betekenen”, zegt schepen van Jeugd Hilde De Keersmaeker (N-VA). “Bovendien zullen er nu zowel voor de kleuters als voor de kinderen van de lagere school twee sportweken in de zomervakantie zijn. De voorbije jaren was er slechts één week voor kleuters en één week voor oudere kinderen.”

Voor de gemeente betekent de samenwerking met vzw Spova een pak minder werk. “Als gemeente zullen we nu uitsluitend voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur moeten zorgen”, aldus nog de schepen. “De rest wordt volledig door de vzw gedaan. Binnenkort wordt een promotiefolder via de scholen verdeeld. Diezelfde folder zal ook een plek in de zomerbrochure krijgen.”

Over de prijzen van de sportkampen communiceert het schepencollege ten vroegste eind deze maand. De sportkampen in de komende paasvakantie worden wel nog door de gemeente georganiseerd.