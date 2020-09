Spoorwegtunnel al open, maar voetpaden nog niet klaar: “Gemeente geeft slechte voorbeeld”

Kapelle-Op-Den-Bos

Voor de tweede keer in een week tijd staan het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos en oppositiepartij proKA lijnrecht tegenover elkaar. Vorige week lag een mogelijke expresweg nog aan de basis van de discussie, nu is het de heropening van de spoorwegtunnel in de Kuiermansstraat. Die ging opnieuw open, terwijl de voetpaden nog niet klaar zijn. “Zeer gevaarlijk”, aldus proKA.