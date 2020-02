Site Jeugdontmoetingscentrum wordt omgevormd tot welzijns- en gezinscampus Robby Dierickx

05 februari 2020

10u28 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) in de Guido Gezellelaan in Kapelle-op-den-Bos wordt binnenkort gerenoveerd en de site wordt omgevormd tot een welzijns- en gezinscampus. Daarmee wil het schepencollege een sociale wegwijzer voor alle inwoners creëren.

“Op de site van het Jeugdontmoetingscentrum zullen we een buurthuis oprichten”, zegt schepen van Sociaal Beleid Ilse Rymenants (Groen). “Mensen zullen elkaar er kunnen ontmoeten. Op dezelfde site komen ook een sociaal loket, het Huis van het Kind en het loket kinderopvang. Iedereen zal er terecht kunnen voor vragen over de sociale dienstverlening. Op die manier creëren we een sociale wegwijzer voor elke inwoner van onze gemeente. Achterliggende bedoeling is de drempel naar het Sociaal Huis te verlagen.”

Kinderarmoede

Maar er komen ook buurtgerichte zorgactiviteiten zoals buurtrestaurants. Per buurt zal een netwerk van professionele en niet-professionele hulpverleners uitgewerkt worden. Dat netwerk zal ook haar taken hebben in het bestrijden van kinderarmoede.

De gemeente wil daarnaast ook inzetten op sociale woningen. Concreet zullen sociale woonmaatschappijen aangemoedigd worden om de sociale woningen te onderhouden en energiezuiniger te maken. Daar is volgens de gemeente een inhaalbeweging nodig. “De problematiek rond hoge rusthuisfacturen en ouderen die deze niet langer zelf kunnen betalen, vraagt om een antwoord”, gaat Rymenants verder. “Samen met de senioren zullen we de uitdagingen van de vergrijzing aangaan.”

Warme William

Maar omdat zorg al vanaf de geboorte start, zet de gemeente ook vol in op kinderopvang. Niet alleen krijgt buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke dit jaar een facelift, ook krijgen de door Kind en Gezin vergunde onthaalouders en kinderdagverblijven een hogere toelage om hun dagelijkse werking te ondersteunen. Tot slot wordt ook belang gehecht aan het welzijn van jongeren. De blauwe beer ‘Warme William’ moet problemen bij jongeren bespreekbaarder maken.