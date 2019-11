Sinterklaas komt voor eerste keer in het weekend aan WHW

23 november 2019

18u09 0 Kapelle-Op-Den-Bos De Sint is nu ook in Kapelle-op-den-Bos aangemeerd. Daar waar hij en zijn Zwarte Pieten de voorbije jaren telkens op een weekdag met hun stoomboot aanmeerden aan de Calandrokaai deden ze dit vandaag voor het eerst op een zaterdag.

Het doel van het gemeentebestuur was om meer kinderen te betrekken bij de feestelijke aankomst van de Sint. In het verleden kregen immers enkel kinderen van de lagere school een uitnodiging. Peuters bleven zo in de kou staan. Dat laatste gebeurde dit jaar enkel letterlijk, want vele van de allerjongsten stonden de Heilige Man op te wachten aan de kaai. Om half 2 kwam de stoomboot uit Spanje aan. Nadien trokken ze in een stoet door de gemeente. Om half 3 was er een speciale Sinterklaasshow in de Marktstraat. Daarna keken de Sint, zijn pieten en zijn fans naar een optreden van de KetnetBand naar het Marktplein.