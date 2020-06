Sint-Godelieve Instituut krijgt ruim 100.000 euro subsidies voor asbestsanering en renovatie Robby Dierickx

12 juni 2020

16u14 0 Kapelle-Op-Den-Bos Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft 100.000 euro vrijgemaakt voor de asbestsanering en enkele renovatiewerken aan het Sint-Godelieve Instituut in Kapelle-op-den-Bos.

In totaal pompt Weyts 1,5 miljoen euro in 31 schoolbouwprojecten in Vlaams-Brabant. “Corona leerde ons dat de capaciteit en de infrastructuur van onze Vlaamse scholen onmisbaar zijn om ons onderwijs vorm te geven”, aldus de minister. “Nu leerlingen terug naar de klas kunnen, blijven we ook niet blind voor investeringen in de toekomst.”

103.000 euro gaat naar het Sint-Godelieve Instituut in Kapelle-op-den-Bos. Dat geld zal gebruikt worden voor de asbestsanering (15.800 euro) en ruim 87.000 euro gaat naar gevelwerken, interieurwerken en het vervangen van het buitenschrijnwerk.