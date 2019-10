Schuifdeuren maken de bib eindelijk vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers Robby Dierickx

17 oktober 2019

14u26 0 Kapelle-Op-Den-Bos Rolstoelgebruikers kunnen eindelijk vlot de bibliotheek van Kapelle-op-den-Bos binnen rijden. Het gemeentebestuur verving de twee logge deuren van de inkom door schuifdeuren.

Voor rolstoelgebruikers was het jarenlang geen pretje om een boek uit de bibliotheek van Kapelle-op-den-Bos te ontlenen. Door twee zware inkomdeuren was het immers niet simpel om de bib binnen te rijden. Ook voor ouders met kinderwagens vormden de logge deuren een probleem. Maar daar kwam nu een einde aan, want het gemeentebestuur verving de zware deuren door schuifdeuren.

“Hiermee trekken we de kaart van de toegankelijkheid”, klinkt het bij het schepencollege. “Eens binnen zijn de gangen voldoende breed en kunnen de bezoekers gebruik maken van een zelfscan op een gemakkelijk te bereiken hoogte.”

Dat de schuifdeuren er nu komen, is geen toeval. Volgend jaar start men immers met het project ‘Boekstart’, dat voorlezen bij de allerjongsten wil promoten. Ouders met een kinderwagen zullen dan geen problemen meer ondervinden om de bib te betreden.