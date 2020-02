Scholen krijgen financiële steun voor cultuurprojecten Robby Dierickx

05 februari 2020

Kapelle-Op-Den-Bos Het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos en Vrije Basisschool De Kriekelaar in Hofstade krijgen subsidies van de Vlaamse overheid voor de uitwerking van cultuurprojecten. Met die steun wil onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) scholen aanmoedigen om meer cultuur in de klas te krijgen.

Weyts geeft via het dynamoPROJECT financiële steun aan leerkrachten die samen met bijvoorbeeld een schrijver of een kunstenaar een creatief klasproject op poten zetten. Alle scholen – van de kleuterschool tot de hogeschool – komen in aanmerking voor een steunbedrag tot 2.000 euro. In onze regio mogen het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos en Vrije Basisschool De Kriekelaar in Hofstade een financieel duwtje in de rug verwachten. In die eerste school komt die steun er voor het project ‘Racisme en uitsluiting. Vroeger en vandaag’, terwijl De Kriekelaar beloond wordt voor haar circusfestival.

“De creativiteit van de Vlaamse leerkrachten verdient een duw in de rug”, zegt Weyts. “Via deze weg kunnen we het cultureel bewustzijn van de leerlingen stimuleren, zonder dat de ouders er extra geld voor moeten betalen.”