Schepencollege steunt handelaars met Kapellebon en geeft inwoners 20 procent korting bij aankoop ervan Robby Dierickx

02 juni 2020

09u52 0 Kapelle-Op-Den-Bos Inwoners van Kapelle-op-den-Bos kunnen sinds dinsdag een Kapellebon kopen, waarmee ze de handelaars in deze coronatijden een financieel duwtje in de rug kunnen geven. De gemeente geeft een tijdelijke korting van 20 procent bij de aankoop van de bonnen. Voorts zal er dit jaar ook geen terrasbelasting meer betaald moeten worden door horecazaken.

De zogenaamde Kapellebonnen zijn 25, 50 of 100 euro waard, maar inwoners die zo’n bonnen kopen, moeten respectievelijk 20, 40 of 80 euro betalen. De gemeente neemt twintig procent voor haar rekening. De bonnen kunnen gebruikt worden bij alle deelnemende lokale handelszaken.

Oppositiepartij proKA had gehoopt dat iedere inwoner één bon zou ontvangen die vervolgens bij de lokale handelaars besteed zou kunnen worden. “Door de invoering van de drie bonnen zullen verschillende van onze inwoners uit de boot vallen en vrezen we ervoor dat slechts een twintig procent van hen van deze bon gebruik zal kunnen maken”, meent Dirk Robberechts. “Door iedere inwoner één bon te geven, zou het verbruik ook beter verspreid gebeuren over alle lokale handelaars uit onze gemeente.”

Terrasbelasting

Behalve de Kapellebon nam de gemeente nog enkele andere maatregelen om handelszaken en verenigingen financieel te steunen. Zo kan onder meer de huur van de gemeentelijke infrastructuur tot 5 juli kosteloos geannuleerd worden en is er een vrijstelling van de retributie voor seizoensgebonden of tijdelijk innames van het openbaar domein zoals terrassen en uitstallingen in 2020 voor handelszaken die de deuren moesten sluiten.