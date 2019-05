Schepencollege schiet plannen voorgangers af: “No-go voor nieuwbouw lokaal dienstencentrum” Meerderheid kiest voor goedkoper alternatief door onderbenutte vleugel JOC te renoveren Robby Dierickx

27 mei 2019

14u17 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het lokaal dienstencentrum (LDC) van Kapelle-op-den-Bos zal dan toch geen onderdak in een nieuw gebouw naast het OCMW krijgen. De huidige meerderheid schiet de plannen van het vorige schepencollege af wegens “te duur” en wil een onderbenutte vleugel van het jeugdontmoetingscentrum renoveren om het LDC in onder te brengen.

Vijf jaar geleden zette het Vlaams gewest het licht op groen om een lokaal dienstencentrum in Kapelle-op-den-Bos te bouwen. De opening stond voor ten laatste 2017 gepland. Maar vandaag is er nog geen enkele steen gelegd. En nu heeft de nieuwe meerderheid (N-VA en Groen) beslist dat die eerste steen ook helemaal niet gelegd zal worden. Het schepencollege gooit de plannen van de vorige bestuursploeg (CD&V en sp.a) immers in de prullenmand. De reden? De veel te hoge kostprijs.

“Oorspronkelijk werd 1,2 miljoen euro vrijgemaakt, maar bij de laatste raming werd dat bedrag verhoogd naar 2,2 miljoen”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “De vorige meerderheid heeft een loopje genomen met de realiteit in dit dossier en de financiële waarheid erachter verdoezeld. Zo werden er essentiële posten zoals de toegangscontrole, de omgevingsaanleg en het meubilair uit het dossier gehaald om het betaalbaar te houden. De realiteit is dat deze uiteindelijk toch door de gemeente betaald zouden moeten worden.”

Opvallend: aanvankelijk was Groen het idee van de vorige meerderheid genegen. “We zijn absoluut voor de opening van een lokaal dienstencentrum gezien het sociale aspect, maar finaal bleek de prijs veel te hoog”, zegt schepen van Sociaal Beleid Ilse Rymenants (Groen). “Zeker omdat we als gemeente nog heel wat andere financiële uitdagingen hebben. Bovendien hadden we het licht voor de bouw deze maand al op groen moeten zetten om de beloofde subsidies te verwerven. Aangezien we de laatste prijzen pas recent binnen kregen, zou het ongehoord zijn om de plannen door te voeren zonder na te denken over de financiële impact. De vorige bestuursploeg heeft te lang getalmd en daarom zien wij ons genoodzaakt om het idee van de nieuwbouw te laten varen.”

Geen subsidies

Toch betekent dit alles niet dat er geen lokaal dienstencentrum komt. “We gaan namelijk een onderbenutte vleugel van het jeugdontmoetingscentrum (JOC) renoveren en daar verschillende diensten in onderbrengen”, verduidelijkt Rymenants. “Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: zo maken we een gebouw asbestvrij en krijgen we er een dienstencentrum bij. Het zal evenwel geen officieel lokaal dienstencentrum zijn, waardoor we geen subsidies krijgen. Maar uiteindelijk zullen we toch meer uitsparen nu we voor deze optie kiezen.”

Voormalig burgemeester Edward De Wit (CD&V) is niet opgezet met de beslissing van de nieuwe meerderheid om de nieuwbouw te laten varen. “We zouden 836.000 euro aan subsidies krijgen en die loopt de gemeente nu mis. Het nieuwe project zal dus eigenlijk even duur zijn als het onze, want Groen en N-VA moeten het zonder subsidies doen. Dit is nog maar eens het bewijs dat de nieuwe meerderheid het vertikt om onze goede projecten uit te voeren.”

Groen en N-VA willen zo snel mogelijk starten met de opmaak van de plannen. Een timing voor de opening van het LDC is er nog niet. De gemeente verwacht dat het hele project ongeveer 1,5 miljoen euro zal kosten.