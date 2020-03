Schepencollege overweegt slimme verkeerslichten op twee kruispunten Robby Dierickx

14u43 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos bekijkt of er slimme verkeerslichten geplaatst kunnen worden op de kruispunten van de Verbindingsweg met de Kuiermansstraat en de Oudstrijdersstraat. Dat laat mobiliteitsschepen Hilde De Keersmaecker (N-VA) weten na een vraag van oppositiepartij proKA.

De vernieuwing van de kruispunten van de Verbindingsweg met de Oudstrijdersstraat en de Kuiermansstraat in Kapelle-op-den-Bos staat hoog op de agenda van het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos. Een studiebureau ontfermt zich momenteel over het ontwerp van die werkzaamheden. “Het lijkt ons dan ook verstandig om van de gelegenheid gebruik te maken om slimme verkeerslichten te plaatsen op zowel het kruispunt van de Kuiermansstraat als dat van de Oudstrijdersstraat met de Verbindingsweg”, zegt proKA-gemeenteraadslid Dirk Robberechts.

Minder frustratie

“Die verkeerslichten zorgen voor een betere verkeersdoorstroming van het verkeer tussen Mechelen en Londerzeel. Automobilisten komende uit het centrum of die naar het centrum willen, zullen tijdens rustige verkeersperiodes minder gefrustreerd moeten wachten alvorens het groen wordt. Ook voetgangers en fietsers zullen mits een druk op de knop sneller groen krijgen en dus veiliger kunnen oversteken in plaats van vol ongeduld toch maar over te steken als er geen auto’s afkomen. We hopen wel dat die lichten beter geplaatst zullen worden dan de huidige verkeerslichten, want vandaag kunnen mensen met een kinderwagen of een rolstoel er niet voorbij zonder op de rijbaan te moeten wandelen of rijden.”

Detectie

Mobiliteitsschepen Hilde De Keersmaecker laat weten dat het schepencollege wel degelijk aan slimme verkeerslichten denkt. “Via detectie op het wegdek verspringen die lichten van kleur, wat voor een vlottere doorstroming zorgt”, weet de schepen. “Daarom heeft het studiebureau die slimme verkeerslichten ook meegenomen in het ontwerp. Als het haalbaar is, zullen we ze zeker plaatsen.”