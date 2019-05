Sam Gooris en lokale kunstenaars op Feestmarkt RDK

24 mei 2019

09u23 0

Op het Marktplein in Kapelle-op-den-Bos vindt op donderdag 30 mei de Feestmarkt plaats. De marktkramers en het gemeentebestuur slaan de handen in elkaar om een feesteditie van de wekelijkse markt te maken. Het eerste optreden staat al om 8.30 uur gepland. Dj Rudy Verlinden probeert de vroege vogels aan het dansen te krijgen. Om 11.30 uur is het de beurt aan Sam Gooris. Daarnaast is er heel wat animatie, staan er informatiestanden en kunnen de aanwezigen deelnemen aan een tombola. Tot slot is er ook een tentoonstelling met werken van de Kunstkring van Kapelle-op-den-Bos. Om 10.30 uur wordt de expo in het administratief centrum geopend. Tot en met 2 juni kan iedereen de gratis tentoonstelling bezoeken.