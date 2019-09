Rondoenk Feest wil samenwerking tussen verenigingen en inwoners bevorderen RDK

26 september 2019

10u51 0 Kapelle-Op-Den-Bos Komend weekend vindt in en rond de Dreef in Ramsdonk Rondoenk Feest plaats. De organisatoren zorgen traditiegetrouw voor een gevarieerd aanbod van activiteiten.

Op zaterdagavond wordt het feestweekend op gang getrapt met het bal Rondoenk Danst in zaal Bocht 10. Zondag is volledig gevuld met tal van activiteiten zoals een ontbijt in de parochiezaal, een (kinder)rommelmarkt, een rondrit met paard en koets, optredens van de VVZ Band en dansgroepen, muziek van familieradio Enjoy en een tentoonstelling en inwijding van vijftig oldtimers. Om 18 uur worden de activiteiten in de Dreef afgesloten en vindt er nog een slotevenement in zaal Bocht 10 plaats. Met de organisatie van Rondoenk Feest willen de organisatoren de samenwerking tussen de lokale verenigingen en de inwoners bevorderen.

De toegang tot de festiviteiten is volledig gratis.