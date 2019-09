Rondoenk Feest grotendeels afgelast door slechte weer: “Financiële ramp” RDK

27 september 2019

12u19 0 Kapelle-Op-Den-Bos De derde editie van Rondoenk Feest, die dit weekend in en rond de Dreef in Ramsdonk zou plaatsvinden, is grotendeels afgelast. Oorzaak is het voorspelde slechte weer. “In de Dreef staan heel wat bomen waarvan takken bij hevige wind naar beneden dreigen te vallen. De feesten laten doorgaan zou onverantwoord zijn”, klinkt het bij de organisatie, die wel een financiële kater te verwerken krijgt.

“Donderdagavond hebben we met pijn in het hart moeten beslissen dat een groot deel van de derde editie van Rondoenk Feest afgelast wordt”, zegt Philip Standaert, één van de organisatoren van het jaarlijkse evenement. “De weersvoorspellingen zijn immers onheilspellend. Aangezien de meeste activiteiten in de Dreef plaatsvinden, is het risico op vallende takken te groot. We willen voorkomen dat mensen gewond geraken tijdens de feesten, dus is de afgelasting de enige juiste beslissing.”

Toch valt niet alles in het water. Zo gaat het bal op zaterdagavond in zaal Bocht 10 door en kan er zondagochtend ook gewoon ontbeten worden in de parochiezaal. “Ook de honden- en cultuurwandeling blijft behouden, al wordt de hondenwijding in de Dreef wel afgelast”, gaat Philip Standaert verder. “De oldtimers zullen ook hun toertje rijden, maar de aankomst zal niet in de Dreef plaatsvinden.”

Voor de organisatie zorgt de afgelasting wel voor een financiële kater. “Hoeveel verlies we zullen lijden, weten we nog niet”, klinkt het. “Maar feit is dat we dit jaar niet uit de kosten zullen geraken. Toch willen we volgend jaar voor een vierde editie gaan. Hopelijk zijn de weergoden ons dan wat gunstiger gezind.”