ProKA vraagt schuilhokje aan bushalte ‘Grotstraat’, maar schepencollege wil eerst haalbaarheid en nut onderzoeken Robby Dierickx

01 oktober 2020

14u49 1 Kapelle-Op-Den-Bos “Reizigers moeten toch niet in de regen en de koude blijven staan?” Oppositiepartij proKA is ontstemd over de beslissing van de gemeente om (voorlopig) geen schuilhokje aan de bushalte ‘Grotstraat’ in de Londerzeelseweg in Kapelle-op-den-Bos te plaatsen. Het schepencollege laat weten dat het het idee niet afschiet, maar wil eerst de haalbaarheid en het nut van een schuilhokje onderzoeken.

Door de bouw van een appartementsgebouw werd de vroegere bushalte in de Londerzeelseweg verplaatst en sindsdien staat er al geruime tijd een tijdelijke stopplaats. “Het is nu dan ook het ideale moment om een schuilhuisje te plaatsen”, meent oppositieraadslid Dirk Hermans (proKA). “Het perceel schuin achter de tijdelijke stopplaats is immers gemeentelijke grond. Door een schuilhuisje te plaatsen, verhogen we het comfort van de gebruikers van het openbaar vervoer. Voor het plaatsen van een gesubsidieerde halteaccommodatie wordt aan de gemeente een kleine bijdrage gevraagd aangezien het plaatsen in overleg gebeurt met De Lijn.”

Dirk Hermans vroeg het schepencollege dan ook op de gemeenteraad om de komst van een schuilhokje goed te keuren. “Maar ons voorstel werd zonder tegenargumenten van tafel geveegd. We hopen alsnog dat de meerderheid haar standpunt herziet en terugkomt op haar beslissing. Het kan toch niet zijn dat reizigers in de regen en de koude moeten blijven staan?”

Vijf reizigers

Bevoegd mobiliteitsschepen Hilde De Keersmaeker (N-VA) weerlegt dat de gemeente het voorstel in de vuilnisbak kieperde. “Maar de komst van zo’n schuilhokje vergt wel enig onderzoekswerk”, aldus de schepen. “Om die reden hebben we het punt ook niet goedgekeurd. We zullen nu eerst bekijken of het wel degelijk over openbaar domein gaat en willen tegelijkertijd een analyse van alle bushaltes in onze gemeente maken. Zodra we meer nieuws over de halte ‘Grotstraat’ hebben, keer ik ermee terug naar de gemeenteraad. Het is wel zo dat er aan die halte dagelijks gemiddeld slechts vijf reizigers opstappen.”