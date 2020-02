Probeer hier maar eens proper door te fietsen: fietspad heeft meer weg van cyclocrossparcours Robby Dierickx

03 februari 2020

13u36 0 Kapelle-Op-Den-Bos Wie dezer dagen op de Langsweg in Kapelle-op-den-Bos fietst, waant zich ongetwijfeld even cyclocrosser Mathieu van der Poel. Het fietspad dat parallel met het treinspoor loopt en voor een veilige verbinding tussen Kapelle-op-den-Bos, deelgemeente Ramsdonk en Londerzeel zorgt, is namelijk omgetoverd tot een modderpoel. De gemeente zegt dat er actie ondernomen wordt.

De Langsweg is een fietspad dat door veel inwoners en kinderen die naar school fietsen gebruikt wordt. De laatste maanden is de Langsweg echter een waar cyclocrossparcours. Dat is ook ProKA-gemeenteraadslid Dirk Hermans niet ontgaan. Begin vorige maand richtte hij al een schrijven naar de meerderheid met de vraag iets te doen aan de erbarmelijke staat waarin het fietspad zich bevindt. “Het is zelfs zo erg dat inwoners het fietspad links laten liggen omdat ze anders besmeurd op hun bestemming aankomen”, aldus Hermans. Ook CD&V, de andere oppositiepartij, kaartte het probleem inmiddels aan.

“Op mijn vraag werd het fietspad al toegankelijk gemaakt, maar een paar weken later was het opnieuw prijs”, zegt Dirk Hermans. “Een aanliggende landbouwer lapt de regelgeving aan zijn laars en vertikt het om de smurrie, waarvoor hij verantwoordelijk is, op te ruimen. Ik hoop dan ook dat de gemeente de nodige maatregelen neemt en een structurele oplossing zoekt.”

GAS-boetes

Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) laat weten dat er aan een oplossing gewerkt wordt. “Want dit is geen nieuw probleem”, klinkt het. “De technische dienst heeft de Langsweg al verschillende keren proper gemaakt, maar korte tijd later was het opnieuw een modderpoel. De landbouwers werden ook gecontacteerd met de vraag alles op te ruimen wanneer ze het fietspad vervuilen. Ook ging de politie langs bij één landbouwer waarvan we sterk vermoeden dat hij de veroorzaker is. Betrappen we iemand op heterdaad, dan riskeert die een GAS-boete tot 250 euro.”

Daarnaast heeft de gemeente ook Infrabel aangeschreven. “Er is immers een probleem met de afwatering, waardoor het water niet naar de gracht loopt”, aldus nog Huysmans. “Lost men dat probleem op, dan zou het euvel verholpen moeten zijn.”