Populaire zorgleerkracht wél schuldig aan verkrachting 3 leerlingen, maar hoeft niet (terug) naar de cel

Kapelle-Op-Den-Bos

Een 27-jarige man uit Kapelle-op-den-Bos is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 3 met uitstel, voor een reeks zedenmisdrijven . Hij dwong 3 minderjarige vrouwelijke leerlingen tot seks. Als surfmonitor verkrachtte hij daarenboven een vrouw in Frankrijk. Doordat hij al een jaar - met een enkelband - in voorhechtenis zat, moet hij echter niet opnieuw naar de gevangenis.