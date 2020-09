Pop-up ‘Bar Bascule’ viel in het water door corona, maar organisatoren plannen al herkansing Robby Dierickx

11u09 4 Kapelle-Op-Den-Bos Een pop-uploungebar langs de vaart, met de naam ‘Bar Bascule’, dat wilden Sten van den Eede, Jan Kennis en Kevin De Doncker deze zomer waarmaken in Kapelle-op-den-Bos. Eerst kwam er in de lente al Een pop-uploungebar langs de vaart, met de naam ‘Bar Bascule’, dat wilden Sten van den Eede, Jan Kennis en Kevin De Doncker deze zomer waarmaken in Kapelle-op-den-Bos. Eerst kwam er in de lente al protest van cafébazen tegen het idee, en uiteindelijk stak het coronavirus er finaal een stokje voor. Maar uitstel is geen afstel, het trio verschuift hun droomproject gewoon naar volgend jaar. “En we willen alle lokale handelaars bij het project betrekken”, klinkt het.

Een loungebar bouwen op de unieke, vergeten locatie van de oude zeilclub langs de vaart in Kapelle-op-den-Bos: dat idee hadden Jan Kennis, Sten van den Eede en Kevin De Doncker begin dit jaar. De bedoeling was om hun pop-upbar Bar Bascule, waar ook een klein kinder- en sportstrand zou komen, deze zomer al te openen. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Het trio wilde de bar- en keukencontainers immers zelf inrichten, maar het teamwerk was door Covid-19 niet mogelijk tijdens de lockdown. Ook de onzekerheid of de loungebar door het coronavirus wel zou kunnen plaatsvinden in de zomer, noopte het trio tot het annuleren van de eerste editie.

Zomerse bril

“Maar uitstel betekent geen afstel”, verduidelijkt Jan Kennis. “We zien het uitstel door een zomerse bril en beschouwen dit als een kans om met nog meer energie en enthousiasme aan de slag te gaan om jullie een topeditie voor te schotelen in 2021.”

Toen het nieuws over de pop-upbar enkele maanden geleden bekend geraakt, was er meteen protest van verschillende café-uitbaters. Zij kregen het door de coronacrisis al zwaar te verduren omdat ze de deuren drie maanden moesten sluiten en vreesden klantenverlies door Bar Bascule. Bovendien betreurden ze dat ze niet betrokken werden bij de plannen. “Maar we wilden hen wel degelijk bij ons project betrekken”, laat Jan Kennis weten. “Door het coronavirus werden die gesprekken echter nog niet opgestart. Ook voor volgende zomer is het bedoeling dat we de cafébazen vragen om mee te stappen in ons project. Meer zelfs, we zullen elke handelaar in Kapelle-op-den-Bos trachten te betrekken.”

Bar Bascule zal, als het coronavirus het volgende zomer toelaat, van midden juni tot begin september geopend zijn.