Politie vatte twee drugsdealers dankzij alerte burger Margo Koekoekx

15 maart 2020

13u47 0 Kapelle-Op-Den-Bos De Politie van Politiezone Kapelle-op-den-Bos - Londerzeel - Meise kon twee drugsdealers vatten. “Dankzij de oplettendheid van een alerte burger die alarm sloeg bij het zien van een transactie, konden we de twee inrekenen”, bevestigt Frank Maes Commissaris bij PZ KLM.

Beiden worden sterk verdacht van handel in verdovende middelen. “De ene verdachte, een Nederlander, had heel wat geld en een grote hoeveelheid cannabis in zijn voertuig. Bij de andere verdachte troffen we een holte in de muur aan achter een kast. Daar vonden we een grote geldsom evenals meerdere voorwerpen die kunnen worden gelinkt aan drugshandel.”

Beiden werden door het parket Halle-Vilvoorde voorgeleid en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst.