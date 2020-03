Politie rijdt met twee combi’s om elkaar niet te besmetten met coronavirus Wouter Hertogs

23 maart 2020

09u36 0 Kapelle-Op-Den-Bos In sommige politiezones rijden agenten niet meer samen in één voertuig. Op deze manier kunnen ze elkaar alvast niet besmetten.

We hebben het nooit anders geweten. Als er een ongeval met blikschade is, komt er één politiewagen met twee agenten ter plaatse. Niets is echter meer zeker in coronatijden. Daarom hebben verschillende politiezones, waaronder de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, red.) beslist dat twee agenten niet samen in één voertuig mogen zitten. Bij een klein ongeval zullen dus twee interventiewagens komen met daarin elk één agent. De reden is simpel: op deze manier kunnen ze elkaar alvast niet besmetten.

Ook bij de Dilbeekse politie wordt er aan dergelijke vorm van social distancing gedaan door de agenten te ‘scheiden’. De kans bestaat dat deze maatregel binnenkort de regel wordt, als het coronavirus blijft volharden.