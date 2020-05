Politie plukt dronken asielzoeker van bus nadat hij ruzie zoekt met andere reizigers Robby Dierickx Shauny Verheulpen

05 mei 2020

17u12 1 Kapelle-Op-Den-Bos De lokale politie KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) heeft dinsdagmiddag in Ramsdonk een verbaal agressieve reiziger van een bus van De Lijn geplukt. De agressieveling zocht ruzie met andere reizigers.

Kort voor 13 uur verwittigde de buschauffeur de dispatching van De Lijn omdat een reiziger amok maakte met andere passagiers. De dispatching verwittigde op haar beurt de politie. Die kon de man ter hoogte van de halte in de Grotstraat van de bus halen. Het ging om een dronken asielzoeker. Hij werd administratief aangehouden. Waarom de man ruzie zocht met de andere reizigers is niet duidelijk. Volgens de lokale politie ging het niet om een incident in het kader van de strenge coronamaatregelen op het openbaar vervoer. Sinds maandag is iedereen verplicht om een mondmasker te dragen op de bus, in de tram, de metro en de trein.