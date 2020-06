Politie pakt man op die met mes op straat zwaait: nog onduidelijk of er gewonden zijn Robby Dierickx

03 juni 2020

In de Kuiermansstraat in Kapelle-op-den-Bos heeft de politie iets voor 15 uur een man met een mes opgepakt. De politie kreeg even voordien een oproep van een voorbijganger toen die zag dat de man met een mes stond te zwaaien. Verschillende patrouilles snelden ter plaatse en konden een verdachte oppakken. Het is momenteel nog onduidelijk wat de man bezielde. Volgens de politie kwamen er momenteel nog geen meldingen van gewonden binnen. De verdachte wordt naar het commissariaat gevoerd en zal daar verhoord worden.

Volgens getuigen vielen agenten ondertussen ook een woning wat verderop in de Nieuwstraat binnen. Of er een link is met de opgepakte verdachte is niet duidelijk.

Later meer.