Politie pakt man (29) op die woning van ex twee keer in maand tijd binnen dringt en haar met mes bedreigt Robby Dierickx

03 juni 2020

15u19 12 Kapelle-Op-Den-Bos In het centrum van Kapelle-op-den-Bos heeft de politie woensdagmiddag een 29-jarige man opgepakt die even voordien zijn ex-partner met een mes bedreigd had. Opvallend: een maand geleden werd de man al voor dezelfde reden gearresteerd. Hij werd toen vrijgelaten onder voorwaarden. Bij zijn arrestatie woensdag uitte hij doodsbedreigingen richting de agenten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was de ex-partner van S.D.C (29), waarmee ze samen een kindje heeft, die de politie woensdagmiddag omstreeks 15 uur verwittigde toen haar ex plots aan haar deur stond. De man wilde zijn kindje zien, maar zijn ex-partner zag dat niet zitten. Daarop duwde hij de vrouw opzij en drong hij de woning binnen. In de keuken greep hij meteen naar een mes, waarop de vader van de vrouw tussenbeide kwam. Het kwam tot een schermutseling, waarna de 29-jarige man de benen nam. Het mes liet hij achter in de woning.

Korte tijd later konden agenten S.D.C. wat verderop oppakken onder het spoorwegtunneltje in de Kuiermansstraat. Hij verzette zich hevig bij zijn arrestatie en slingerde de agenten doodsbedreigingen naar het hoofd. De man bevond zich in een dronken toestand. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden, waarna hij afgevoerd werd naar het commissariaat.

Opvallend is wel dat S.D.C. begin mei ook al om eenzelfde reden opgepakt werd. Ook toen kreeg de politie een oproep van de vrouw nadat haar ex haar woning binnengedrongen was. Hij greep naar verschillende messen en liep er vervolgens de straat mee op. De politie kon de agressieve man oppakken in de Schoolstraat, maar hij werd korte tijd later onder voorwaarden vrijgelaten. Nu woensdag, nog geen maand later, schond S.D.C. die voorwaarden.

Het parket zal moeten beslissen wat er nu met de man moet gebeuren.