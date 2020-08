Politie onderzoekt overlijden van 36-jarige, geen sporen van geweld Stephanie Romans Robby Dierickx

31 augustus 2020

14u27 6 Kapelle-Op-Den-Bos De politie onderzoekt het overlijden van een vrouw (36) in een woning in Kapelle-op-den-Bos. Er zijn geen sporen van geweld. “Gezien de jonge leeftijd van de overledene, doen we toch een onderzoek.”

Over de identiteit van de persoon die maandagmorgen dood aangetroffen werd in de Kerselaarlaan kan de politie nog niets bekendmaken. Volgens buren woont er een koppel in de woning. De partner van de overledene was aanwezig toen de politie aankwam. De omstandigheden van het overlijden zijn nog niet duidelijk. De waarnemend korpschef benadrukt dat er geen sporen van geweld zijn gevonden. “Aangezien het om een jong persoon gaat, doen we toch een onderzoek.”

De lokale politie heeft het parket van Halle-Vilvoorde op de hoogte gebracht. De woning is verzegeld voor verder onderzoek.

De persmagistraat van het parket van Halle-Vilvoorde laat weten dat de vrouw maandagochtend dood in bed lag. Dinsdag vindt een autopsie plaats om de doodsoorzaak te achterhalen.

NVDR: De politie liet eerder weten dat de vrouw in kwestie 35 jaar oud was. Volgens het parket was ze 36.