Politie houdt fietscontrole: 39 jongeren niet in orde SHVM

10 december 2019

18u52 3 Kapelle-Op-Den-Bos De politie heeft de afgelopen twee maanden drie fietscontroles gehouden in de gemeenten Kapelle-Op-Den-Bos, Meise en Londerzeel. 39 jongeren, tussen de 12 en 18 jaar oud, liepen daarbij tegen de lamp. Hun fietsverlichting was niet in orde of niet in werking.

De acties kaderen in de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’, die plaatsvindt in heel Vlaams-Brabant. In totaal werden 220 fietsers op de fietsroutes naar school gecontroleerd. Van 39 jongeren was de fietsverlichting niet in orde of niet in werking, wat neerkomt op zo’n 18 procent.

Om deze fietsers toch veilig tot op school, thuis of tot bij de fietsenmaker te laten rijden, deelde de politie 37 fietslichtjes uit aan leerlingen die ze nodig hadden. De ouders van de kinderen waarvan de fietsverlichting niet in werking of defect was, kregen een brief waarin gewezen werd op het gevaar.

Levensbelang

“Op deze manier hopen wij, samen met hen, het naar school gaan veiliger te kunnen maken”, klinkt het bij de politie. De fietsers die in orde waren, werden beloond met spaakreflectoren.

“Goed zichtbare fietsers zijn minder vaak betrokken in een verkeersongeval.” De provincie Vlaams-Brabant en de politiezone K-L-M roepen jongeren op om het fietslicht aan te steken in donkere omstandigheden. “Zichtbaar zijn in de donkere (winter)maanden, bij hevige regen of mist is van levensbelang!”