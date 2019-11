Oude graven worden volgend jaar ontruimd, indien nabestaanden niet laten herbegraven in concessie RDK

08 november 2019

09u12 0 Kapelle-Op-Den-Bos Eind volgend jaar start de gemeente met de eerste fase van de ontgraving van oude graven op de begraafplaats van Kapelle-op-den-Bos. Nabestaanden krijgen één jaar de tijd om het grafmonument en eventuele voorwerpen te verwijderen of om de overledene te laten herbegraven in een concessie.

De graven die in een eerste fase vanaf september volgend jaar ontruimd worden, hebben onlangs een aankondigingsbordje gekregen. Daarnaast hangt aan de ingang van de begraafplaats en aan het administratief centrum een lijst met alle namen van de overledenen wiens graf ontruimd zal worden. Dat geeft nabestaanden de kans om het komende jaar grafmonumenten en eventuele voorwerpen van de graven te halen. Wie wil, kan de overledene ook laten herbegraven in een concessie. De kosten hiervoor zijn evenwel ten laste van de familie. Wie meer informatie over deze procedure wil, kan bij de dienst Burgerzaken terecht.

Tijdens de ontgravingen zal een deel van de begraafplaats tijdelijk afgesloten worden.